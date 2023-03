Divieto di fumo all’aperto, le novità sulla bozza del decreto (Di domenica 5 marzo 2023) Prosegue all’interno delle aule di Palazzo Chigi la bozza sul decreto legge per estendere il Divieto di fumo all’aperto. La “battaglia” è già stata annunciata nei mesi scorsi dal ministro della Salute Orazio Schillaci: bandite dalle aree comuni bar e ristoranti, così come alle fermate di metro, bus, treni e traghetti sia le sigarette tradizionali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Prosegue all’interno delle aule di Palazzo Chigi lasullegge per estendere ildi. La “battaglia” è già stata annunciata nei mesi scorsi dal ministro della Salute Orazio Schillaci: bandite dalle aree comuni bar e ristoranti, così come alle fermate di metro, bus, treni e traghetti sia le sigarette tradizionali ... TAG24.

