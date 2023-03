Disordini ultrà prima di Atalanta-Lecce: 70 denunciati tra bergamaschi e pugliesi (Di domenica 5 marzo 2023) Stadio. Identificati in tempi record dalla polizia i partecipanti agli scontri in città del 19 febbraio. In arrivo i Daspo. Un quarantenne venne arrestato per aver aggredito il dirigente della Digos. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 marzo 2023) Stadio. Identificati in tempi record dalla polizia i partecipanti agli scontri in città del 19 febbraio. In arrivo i Daspo. Un quarantenne venne arrestato per aver aggredito il dirigente della Digos.

