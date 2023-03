Discarica dei veleni, rabbia in Valdera per dire no all'amianto (rissa politica compresa) (Di domenica 5 marzo 2023) A Pontedera 700 persone contro l'ok della Regione per la riapertura della Grillaia. Militanti di FdI allontanati dal corteo, la polizia deve scortarli oltre la piazza Leggi su lanazione (Di domenica 5 marzo 2023) A Pontedera 700 persone contro l'ok della Regione per la riapertura della Grillaia. Militanti di FdI allontanati dal corteo, la polizia deve scortarli oltre la piazza

