Diretta Mourinho in conferenza stampa: le parole dopo Roma - Juve LIVE (Di domenica 5 marzo 2023) Festa Roma all'Olimpico. Grazie ad un gol di Mancini nel secondo tempo, la squadra di Mourinho batte la Juve e sale al quarto posto in classifica agganciando il Milan. dopo la clamorosa sconfitta di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 marzo 2023) Festaall'Olimpico. Grazie ad un gol di Mancini nel secondo tempo, la squadra dibatte lae sale al quarto posto in classifica agganciando il Milan.la clamorosa sconfitta di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diretta #Mourinho in conferenza stampa: le parole dopo #Roma-Juve LIVE: Commenti e dichiarazioni del tecnico portog… - GabrieleAdinolf : Stasera stranamente la dea bendata era con noi. Comunque è stato un capolavoro di Mourinho - JMaxuel88 : RT @matteomoretti16: È tutto pronto, in diretta dal Mesozoico. Chi eviterà il meteorite? #RomaJuventus #RomaJuve #AllegriOut #Mourinho http… - dariodegrandis1 : RT @matteomoretti16: È tutto pronto, in diretta dal Mesozoico. Chi eviterà il meteorite? #RomaJuventus #RomaJuve #AllegriOut #Mourinho http… - G__B20 : RT @matteomoretti16: È tutto pronto, in diretta dal Mesozoico. Chi eviterà il meteorite? #RomaJuventus #RomaJuve #AllegriOut #Mourinho http… -