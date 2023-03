Diretta Inter - Lecce 2 - 0 | raddoppia Lautaro Martinez

(Di domenica 5 marzo 2023) MILANO - Allo Stadio Meazza va in scena la sfida tra. Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A , mette di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dalla ...

In campo- Lecce 2 - 0- Lecce 2 - 0n al 53'! Rete di Lautaro Martínez! Dumfries scappa a destra e mette palla dietro per l'argentino, che colpisce di prima e batte Falcone sul primo palo.- Lecce 1 - 0 ...MILANO - Allo Stadio Meazza va in scena la sfida trae Lecce . Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A , mette di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dalla sconfitta di Bologna e i giallorossi di Marco Baroni ...Formazioni ufficiali- LecceINTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: InzaghiLECCE (4 - 3 - 3): ...

Inter in cerca di riscatto contro il Lecce nel 25° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming della sfida.Inzaghi sceglie Calhanoglu a centrocampo, con Mkhitaryan e Barella. Panchina per Brozovic. Acerbi vince il ballottaggio con De Vrij e Dzeko quello con Lukaku. Sempre indisponibili Dimarco e Skriniar.