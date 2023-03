DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: Verstappen al comando, Leclerc difende la seconda piazza (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro/57 1’37?240 per Perez, è il giro veloce della gara (al momento è suo il punto di bonus). Il messicano si porta a 2?6 da Leclerc. 21° giro/57 Leclerc sta disputando una gara di grande sostanza. Chiaramente Verstappen sta facendo una gara a parte, ma durante l’anno ci sarà lo spazio per provare a ridurre il gap. 20° giro/57 In questa fase Leclerc sta perdendo “solo” un paio di decimi al giro da Verstappen. Come previsto, Ferrari più a suo agio con gomme dure. 19° giro/57 La classifica aggiornata dopo i pit-stop: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER 12 Charles Leclerc Ferrari+10.571 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.449 14 Carlos SAINZ Ferrari+22.216 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+25.519 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22° giro/57 1’37?240 per Perez, è il giro veloce della gara (al momento è suo il punto di bonus). Il messicano si porta a 2?6 da. 21° giro/57sta disputando una gara di grande sostanza. Chiaramentesta facendo una gara a parte, ma durante l’anno ci sarà lo spazio per provare a ridurre il gap. 20° giro/57 In questa fasesta perdendo “solo” un paio di decimi al giro da. Come previsto, Ferrari più a suo agio con gomme dure. 19° giro/57 La classifica aggiornata dopo i pit-stop: 1 MaxRed Bull RacingLEADER 12 CharlesFerrari+10.571 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.449 14 Carlos SAINZ Ferrari+22.216 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+25.519 ...

