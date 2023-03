DIRETTA F1 | GP Sakhir 2023 LIVE | Red Bull imprendibili | Perez supera Leclerc ed è secondo

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28° giro/57 Dobbiamo essere obiettivi, amici di OA Sport, non vogliamo illudervi o vendere false speranze: la Redsta mostrando una superiorità schiacciante. 28° giro/57 Chiaramentenon riesce a tenere il passo di, che ha già 3?3 di vantaggio. 27° giro/57 La nuova classifica dopo il sorpasso di: 1 Max VERSTAPPEN RedRacingLEADER 1 2 SergioRedRacing+13.874 13 CharlesFerrari+15.506 1 4 Carlos SAINZ Ferrari+28.530 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+32.472 1 6 Fernando ALONSO Aston Martin+34.038 1 7 George RUSSELL Mercedes+38.910 1 8 Lance STROLL Aston Martin+40.373 1 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+47.781 1 10 Alexander ALBON ...

La temperatura dell'aria è di 27.4 gradi, della pista 31,3 gradi, vento a 3 km/h E' iniziato il giro di ricognizione, si corre con le luci artificiali, asono le ...16:00 : Partiamo con il primo GP della stagione 2023 di F1, per la prima volta con una prima fila tutta Red Bull a. Leclerc conquista immediatamente la seconda posizione, Verstappen fila via.

Formula 1, GP Bahrain: la diretta live da Sakhir Sky Sport

Prima gara dell’anno a Sakhir, c’è Verstappen che parte in prima fila con Perez secondo. Ma la Ferrari è subito dietro con Leclerc e Sainz in seconda fila. Segui con noi la gara ...Dopo presentazioni e test, si inizia fare sul serio. In realtà, il primo “esamino” della stagione 2023 non dice granché. Sembra di essere tornati dove avevamo lasciato, ...