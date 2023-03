DIRETTA F1, GP Sakhir 2023 LIVE: Red Bull dominante, si ritira Leclerc (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42° giro/57 Si riparte dopo la Virtual Safety Car. Sainz è 3° e deve gestire 2?4 nei confronti di Alonso e Hamilton. 42° giro/57 Un avvio di Mondiale veramente tremendo per la Ferrari. Non solo la Red Bull è distante un paio di galassie, ma anche l’affidabilità non funziona come lo scorso anno. 41° giro/57 INCUBO FERRARI! Si ritira Charles Leclerc. “No power, no power!”, il suo team-radio. Che disastro…Peggio di così non si poteva fare. Virtual Safety Car. 40° giro/57 Hamilton non si arrende, resta a mezzo secondo da Alonso e può utilizzare il DRS. 40° giro/57 Ora Verstappen si sta gestendo. “Solo” 11?6 di vantaggio su Perez. 39° giro/57 Leclerc e Sainz girano 8 decimi a tornata più lenti di Perez con gomme dure. Pazzesco… 39° giro/57 PAZZESCO ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42° giro/57 Si riparte dopo la Virtual Safety Car. Sainz è 3° e deve gestire 2?4 nei confronti di Alonso e Hamilton. 42° giro/57 Un avvio di Mondiale veramente tremendo per la Ferrari. Non solo la Redè distante un paio di galassie, ma anche l’affidabilità non funziona come lo scorso anno. 41° giro/57 INCUBO FERRARI! SiCharles. “No power, no power!”, il suo team-radio. Che disastro…Peggio di così non si poteva fare. Virtual Safety Car. 40° giro/57 Hamilton non si arrende, resta a mezzo secondo da Alonso e può utilizzare il DRS. 40° giro/57 Ora Verstappen si sta gestendo. “Solo” 11?6 di vantaggio su Perez. 39° giro/57e Sainz girano 8 decimi a tornata più lenti di Perez con gomme dure. Pazzesco… 39° giro/57 PAZZESCO ...

