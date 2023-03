DIRETTA F1 | GP Sakhir 2023 LIVE | Ferrari disastrosa Leclerc si ritira | Sainz perde posizioni

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/57 Bloccaggio con la ruota sinistra anteriore per. Alonso prende la scia e passa, prendendosi la terza posizione. E ora arriva Hamilton… 45° giro/57 Alonso attaccaall’esterno, poi quasi lo tampona! 45° giro/57 Alonso è davvero incollato. 45° giro/57e Alonso sono in bagarre per il terzo posto. 44° giro/57 Lasi era difesa ‘benino’ con le soft (benino nei confronti di Aston Martin e Mercedes, non certo con la Red Bull). Ma con le hard proprio non va. 43° giro/57 Alonso ha ripreso, appena un secondo di distacco tra i due spagnoli. E alle loro spalle c’è anche Hamilton in agguato. 43° giro/57 Sianche Ocon con la Alpine. 43° giro/57 La nuova classifica dopo il ...