Diffidati Inter-Lecce, i nerazzurri a rischio squalifica in vista dello Spezia (Di domenica 5 marzo 2023) L'Inter, dopo l'amara sconfitta esterna del Dall'Ara contro il Bologna, torna in campo al Giuseppe Meazza per affrontare il Lecce nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri devono mantenere il focus sul campionato, anche se all'orizzonte ci sono gli ottavi di Champions League con il Porto. Il tecnico Simone Inzaghi potrà quantomeno essere abbastanza tranquillo sotto il punto di vista dei cartellini gialli, poiché in questo momento solo un calciatore nerazzurro rientra nella lista dei Diffidati. Stiamo parlando dell'esterno Denzel Dumfries. SportFace.

