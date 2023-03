Diego | 'Ho preferito la Juve al Real Madrid | ma Ferrara mi chiedeva cose mai fatte'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Diego: 'Ho preferito la #Juve al #RealMadrid, ma #Ferrara mi chiedeva cose mai fatte' - yng_manuel_ : RT @sscnapoli: ??? Match casalingo, ospitando la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona! Unisciti all’azione e aggiudicati la maglia del… - inomniapparatus : Sto ragazzo si chiama con il nome preferito mio e del mio ex rido tant'è che parlando di nomi da dare ad ipotetici… - Assi2Sopie : RT @sscnapoli: ??? Match casalingo, ospitando la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona! Unisciti all’azione e aggiudicati la maglia del… - Profilo3Marco : RT @sscnapoli: ??? Match casalingo, ospitando la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona! Unisciti all’azione e aggiudicati la maglia del… -

haun'altra ragazza, Annalisa Michetti , con la quale è ancora oggi impegnato. La coppia ha anche avuto due bambine, nate nel 2018 e nel 2021. Niente da fare, dunque, per Michela ...... 2023 at the- Maradona stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Il volto di ... Spalletti hainsistere sugli stessi uomini e del resto fino a stasera i risultati lo avevano ...... Trace, Track, Trade, Tip, Trust " e Tip è il nostroperché riconosce l'agricoltore". ...ufficialmente l'ufficio coreano di Altium Business Wire Business Wire - 1 Marzo 2023 SAN- - (...

Diego: 'Ho preferito la Juve al Real Madrid, ma Ferrara...' Calciomercato.com

Non chiamatelo «mammo», altrimenti si arrabbia Diego Di Franco, padre di un bambino di nove anni e una bambina di tre, napoletano trasferito a Milano, con 45.000 follower (80% mamme ...Diego Bianchi alias Zoro preferisce da sempre tenere in assoluta riservatezza la sua famiglia. Sappiamo però che ha una figlia, Anita Bianchi ...