Dichiarazione di Maksimovic | “Mi proposi ad Ancelotti”

Leggi su dailynews24

(Di domenica 5 marzo 2023) Ritorna a parlare Nikola, calciatore attualmente svincolato, ex Napoli. Il difensore serbo ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole: “Io volevo rimanere al Napoli, ma come detto tutto salta per un litigio tra De Laurentiis e Ramadani. A quel punto il mio procuratore mi inizia a parlare di altre squadre di Serie A, L'articolo