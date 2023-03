Denisa Beganovic non è Denise Pipitone | negativo il test del DNA

(Di domenica 5 marzo 2023), la 20enne bosniaca che vive a Roma e che è stata sottoposta aldel DNA, non è. Ancora una volta viene disattesa la speranza dei genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, che continuano a credere che la loro bambina, scomparsa da Mazara del Vallo, in Sicilia, il 1° settembre 2004 a soli quattro anni, sia viva. Secondo quanto emerso, la ragazza risulterebbe domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002. Già questo dettaglio aveva escluso che potesse esserci corrispondenza:, infatti, è nata nel 2000. A disporre gli accertamenti genetici erano stati il procuratore di Marsala Fernando Asaro e il pm Roberto Piscitello. Vi raccomandiamo... ...

Si chiama Denisa Beganovic la ragazza bosniaca a cui gli investigatori hanno prelevato il Dna per compararlo a quello della bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo. 'Non sono io la Denise che cercano'. Sono le due del pomeriggio quando da una delle palazzine di Val Melania, periferia nord est della Capitale, esce. È lei la ragazza su cui i militari hanno eseguito nei giorni scorsi il test del Dna. La pista per trovare Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo

Denise Pipitone non è Denisa Beganovic: negativo il risultato della comparazione del Dna Il Fatto Quotidiano

La notizia era stata diffusa venerdì sera, durante l’ultima puntata di Quarto Grado. L’inviata del programma televisivo ha intervistato Denisa Beganovic, che ha raccontato di essere stata fermata ...Non è denise Pipitone la ragazza bosniaca Denisa Beganovic a cui la settimana scorsa a Roma era stato prelevato un campione di saliva dai carabinieri per l’esame del Dna. Il test è risultato negativo.