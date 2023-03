Denisa Beganovic non è Denise Pipitone | negativo il test del DNA

(Di domenica 5 marzo 2023), la 20enne bosniaca che vive a Roma e che è stata sottoposta aldel DNA, non è. Ancora una volta viene disattesa la speranza dei genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, che continuano a credere che la loro bambina, scomparsa da Mazara del Vallo, in Sicilia, il 1° settembre 2004 a soli quattro anni, sia viva. Secondo quanto emerso, la ragazza risulterebbe domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002. Già questo dettaglio aveva escluso che potesse esserci corrispondenza:, infatti, è nata nel 2000. A disporre gli accertamenti genetici erano stati il procuratore di Marsala Fernando Asaro e il pm Roberto Piscitello. Vi raccomandiamo... ...

Non è Denise Pipitone la ragazza bosniaca Denisa Beganovic, a cui martedì della settimana scorsa a Roma è stato prelevato un campione di saliva dai carabinieri per l'esame del Dna. Il test è risultato ...«Non sono io la Denise che cercano». Sono le due del pomeriggio quando da una delle palazzine di Val Melania, periferia nord est della Capitale, esce Denisa Beganovic.