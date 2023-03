Dead in the Water | la recensione | un horror tutto al femminile

(Di domenica 5 marzo 2023) Ladiin the, filmdove un equipaggio formato da sole donne affronta una minaccia mostruosa nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Stasera su RAI4. Uno scopo nobile quello dell'equipaggio,al, di una nave che scandaglia l'Oceano Pacifico con lo scopo di rintracciare e segnalare alle autorità competenti i pescatori di frodo e coloro che inquinano le acque marine. Dana, Kat, Gwen, Erika, Sparks, Michelle e Rusty: sette ragazze, ognuna con la sua storia alle spalle e un relativo campo d'esperienza, da chi si occupa della sala macchine a chi di pilotare l'imbarcazione fino a chi funge da personale medico. Come vi raccontiamo nelladiin the, il gruppo si trova a rimanere ...

Come vi raccontiamo nella recensione di Dead in the Water, il gruppo si trova a rimanere bloccato nel bel mezzo di una violenta tempesta e allo stesso tempo si imbatte in un mezzo alla deriva, dal ...

Dead in the Water (Thriller, Horror, Fantascienza, 2018, durata: 87 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4, un film di Sheldon Wilson, con Nikohl ...

La recensione di Dead in the Water, film horror dove un equipaggio formato da sole donne affronta una minaccia mostruosa nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Stasera su RAI4.

In prima serata su Rai 4 in onda "Dead in the Water": un nemico invisibile in alto mare, ecco la trama del film.