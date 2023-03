De Laurentiis e Gravina all’Università Vanvitelli Ecco quando e perché

Leggi su napolipiu

(Di domenica 5 marzo 2023) Deper la presentazione della prima cattedra sul calcio e diritto. Presente ancheAurelio Depresenzierà all’inaugurazione della prima cattedra universitaria sul calcio e diritto in Italia. Il presidente del Napoli ha accettato l’invito dell’Università della Campania “Luigi” per partecipare alla presentazione del corso in “Giuridicità delle regole del calcio”, nato grazie all’intuizione del prof. Guido Clemente di San Luca e del direttore prof. Raffaele Picaro. L’evento si svolgerà domani, lunedì 6 marzo alle 11, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ubicato in via Raffaele Perla a Santa Maria Capua Vetere. Alla presentazione del Corso, oltre a Desaranno presenti ...