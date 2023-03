De Grandis: «Inter più forte di Lazio, Milan e Roma. Sono perplesso» (Di domenica 5 marzo 2023) L’Inter è in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di Simone Inzaghi non convince, conferma anche Stefano De Grandis da Sky Sport. NON CONVINCENTE – La classifica dell’Inter non convince, ma oggi ci potrebbe essere un importante segnale al campionato. Stefano De Grandis ha detto qualcosa su Sky Sport a riguardo: «Io rimango perplesso sul fatto che l’Inter sia in lotta per la Champions League. I nerazzurri hanno una rosa più forte di Lazio, Roma, Milan e Atalanta. L’anno scorso hai perso lo Scudetto inciampando nel finale e può accadere, ma non puoi adesso giocartela con queste squadre inferiori». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) L’è in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di Simone Inzaghi non convince, conferma anche Stefano Deda Sky Sport. NON CONVINCENTE – La classifica dell’non convince, ma oggi ci potrebbe essere un importante segnale al campionato. Stefano Deha detto qualcosa su Sky Sport a riguardo: «Io rimangosul fatto che l’sia in lotta per la Champions League. I nerazzurri hanno una rosa piùdie Atalanta. L’anno scorso hai perso lo Scudetto inciampando nel finale e può accadere, ma non puoi adesso giocartela con queste squadre inferiori».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

