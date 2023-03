De Grandis | «Brozovic lo farei giocare sempre Preferenza Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 marzo 2023) Nel prepartita di Inter-Lecce fa sicuramente rumore l'esclusione di Marcelodall'undici iniziale dei nerazzurri. Di questo ha parlato Stefano Denegli studi di Sky Sport, sottolineando la sua predilizione per il croato MEDIANA OFFENSIVA – Stefano Deha commentato così l'esclusione di Marcelodai titolari di Inter-Lecce. «Per quello che ci ha fatto vedere, per me è un titolare. Calhanoglu ha interpretato bene quel ruolo enon vuole fare a meno di Mkhitaryan per avere una mediana più offensiva. Per le sue capacità di gestire il pallone, io Brozo lo tengo dentro. Magari sta bene ma non è ancora in condizione».