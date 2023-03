Darmian: «Vittoria meritata! Distacco Napoli? Lasciati punti per strada» (Di domenica 5 marzo 2023) Matteo Darmian ha parlato nel post-partita di Inter-Lecce, match terminato con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport IMPORTANTE – Queste le parole di Darmian: «Cerco di mettermi a disposizione della squadra e del Mister e di dare il massimo quando sono chiamato in causa per aiutare la squadra a portare a casa le vittorie. Da qui alla fine del campionato peseranno tutti i punti, visti i risultati della settimana volevamo riprendere il nostro cammino e fare tre punti. Penso sia una Vittoria meritata. Differenza rendimento fra casa e trasferta? Sono numeri che dobbiamo migliorare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. E vero che giocare a San Siro è speciale, ma dobbiamo portare in trasferta anche quello che facciamo in casa, abbiamo perso tanti ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Matteoha parlato nel post-partita di Inter-Lecce, match terminato con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport IMPORTANTE – Queste le parole di: «Cerco di mettermi a disposizione della squadra e del Mister e di dare il massimo quando sono chiamato in causa per aiutare la squadra a portare a casa le vittorie. Da qui alla fine del campionato peseranno tutti i, visti i risultati della settimana volevamo riprendere il nostro cammino e fare tre. Penso sia unameritata. Differenza rendimento fra casa e trasferta? Sono numeri che dobbiamo migliorare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. E vero che giocare a San Siro è speciale, ma dobbiamo portare in trasferta anche quello che facciamo in casa, abbiamo perso tanti ...

