Darmian, altra grande prova. Il commento dopo Inter-Lecce: «Ben fatto» (Di domenica 5 marzo 2023) Darmian ha vissuto un’altra serata da protagonista con la maglia dell’Inter. Il jolly nerazzurro oggi ha giocato nuovamente da braccetto difensivo come a Bologna PROFESSIONISTA SERIO ? Dove lo metti sta e gioca sempre bene. Matteo Darmian è semplicemente questo. Un giocatore duttile, professionale e utilissimo. In Inter-Lecce altra importante prova. Come a Bologna ha giocato al posto di Milan Skriniar, fuori ancora per infortunio. dopo le parole su Dazn (vedi articolo), il jolly di Legnano si è espresso anche su Twitter. Well done @Inter#Inter #ForzaInter #InterLecce #Seriea pic.twitter.com/yJvuPkbS7N — Matteo Darmian ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023)ha vissuto un’serata da protagonista con la maglia dell’. Il jolly nerazzurro oggi ha giocato nuovamente da braccetto difensivo come a Bologna PROFESSIONISTA SERIO ? Dove lo metti sta e gioca sempre bene. Matteoè semplicemente questo. Un giocatore duttile, professionale e utilissimo. Inimportante. Come a Bologna ha giocato al posto di Milan Skriniar, fuori ancora per infortunio.le parole su Dazn (vedi articolo), il jolly di Legnano si è espresso anche su Twitter. Well done @#Forza#Seriea pic.twitter.com/yJvuPkbS7N — Matteo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Darmian, altra grande prova. Il commento dopo Inter-Lecce: «Ben fatto» - - sportli26181512 : Inter, le pagelle di CM: Barella tecnica e 'cazzimma'. Gosens ritrovato, Lautaro non perdona. Hjulmand di un’altra… - heyjude_90 : RT @idrocarburIover: Oggi è permesso perdere punti dato che una squadra ha Acerbi Bastoni Darmian in difesa e l'altra Umtiti Baschirotto op… - EMMEESSE_ : RT @idrocarburIover: Oggi è permesso perdere punti dato che una squadra ha Acerbi Bastoni Darmian in difesa e l'altra Umtiti Baschirotto op… - PandArancio : RT @idrocarburIover: Oggi è permesso perdere punti dato che una squadra ha Acerbi Bastoni Darmian in difesa e l'altra Umtiti Baschirotto op… -