Danni e feriti alla manifestazione per Cospito a Torino I presenti | “La morte è sorella di vita”

Nei disordini in cui si sono registrati diversi, vetrine, casonetti bruciati, due agenti sono rimasti. Secondo quanto si e' appreso poi sono una trentina gli attivisti accompagnati in ...Solidarietà ai commercianti per i gravisubiti e alle forze dell'ordine per i". 'Anarchici arrivati da tutta Italia e dalla Francia manifestano per Cospito rendendo Torino ostaggio di ...AGI - Sette manifestanti fermati, due poliziotti, vetrine spaccate,alle automobili parcheggiate e lanci di lacrimogeni. Questo il bilancio momentaneo del corteo in solidarietà con Alfredo Cospito , l'anarchico in sciopero della fame ...

Manifestazione per Cospito a Torino, danni e feriti AGI - Agenzia Italia

CIrca 500 persone, provenienti da tutta Europa, sono sfilate nel centro di Torino. Il punto dove si sono ritrovati è stato piazza Solferino. Prima dell'inizio del corteo, nel pomeriggio, le vie del ...