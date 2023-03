Daniele Scardina sta migliorando. Il manager: “Ha mosso la lingua e il braccio” (Di domenica 5 marzo 2023) Come sta Daniele Scardina ultime notizie. Migliorano le condizioni del pugile che martedì scorso ha avuto improvvisamente un malore destando preoccupazione tra fan, amici e familiari. Scardina si stava allenando nella palestra di Buccinasco in vista dell’incontro del prossimo 24 marzo con Cedric Spera. Alla fine dell’allenamento, Scardina si era diretto negli spogliatoi e lì ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Come staultime notizie. Migliorano le condizioni del pugile che martedì scorso ha avuto improvvisamente un malore destando preoccupazione tra fan, amici e familiari.si stava allenando nella palestra di Buccinasco in vista dell’incontro del prossimo 24 marzo con Cedric Spera. Alla fine dell’allenamento,si era diretto negli spogliatoi e lì ... TAG24.

