Daniele Scardina, il manager riaccende le speranze: “Ha mosso la lingua e il braccio” (Di domenica 5 marzo 2023) Daniele Scardina respira da solo e ogni giorno “ci sono miglioramenti, piccoli segnali che inducono a sperare”. Ulteriori passi in avanti sono avvenuti nelle ultime ore, come ha spiegato il suo manager del pugile, Alessandro Cherchi: “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale. Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza”. “Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la TAC è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”, ha spiegato il ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023)respira da solo e ogni giorno “ci sono miglioramenti, piccoli segnali che inducono a sperare”. Ulteriori passi in avanti sono avvenuti nelle ultime ore, come ha spiegato il suodel pugile, Alessandro Cherchi: “reagisce agli impulsi, halae il. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale. Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza”. “Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la TAC è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo.deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”, ha spiegato il ...

