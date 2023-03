Daniele Scardina | come sta il pugile Gilles Rocca a ' Da noia ruota libera' | ' Riesce a respirare da solo'

Daniele Scardina, come sta il pugile. Gilles Rocca a 'Da noi...a ruota libera': 'Riesce a respirare da solo' (Di domenica 5 marzo 2023) Gilles Rocca è stato uno degli ospiti di Francesca Fialdini nel suo programma ' Da noi…a ruota libera ' in onda su Rai1 , oggi 5 marzo. L'artista ha dato un aggiornamento sulle condizioni di ... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023)è stato uno degli ospiti di Francesca Fialdini nel suo programma ' Da noi…a' in onda su Rai1 , oggi 5 marzo. L'artista ha dato un aggiornamento sulle condizioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Malore durante l'allenamento di boxe, grave Daniele Scardina. È uno dei pugili professionisti italiani più noti, è… - modiamo : Come sta Daniele Scardina? Respira da solo. Il dolore all’orecchio e il collasso: così si è sentito male - RedazioneLaNews : #Milano Come sta Daniele Scardina, le ultime notizie sul pugile (che è ancora in coma farmacologico) - MilanoInForma : Come sta Daniele Scardina, le ultime notizie sul pugile (che è ancora in coma farmacologico) - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le condizioni di Scardina migliorano: piccolo segnali positivi di King Toretto -

Daniele Scardina, come sta il pugile. Gilles Rocca a 'Da noi...a ruota libera': 'Riesce a respirare da solo' L'artista ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'amico Daniele Scardina, il pugile operato d'urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento. Come sta Daniele Scardina, le ultime notizie sul pugile (che è ancora in coma farmacologico) Una piccola fiammella di speranza. Sembrano in lieve miglioramento le condizioni di Daniele Scardina, il pugile 30enne colpito da un malore martedì scorso al termine di un allontanamento alla palestra Fit Square di Buccinasco. A parlare del suo stato di salute è stato Alessandro ... Daniele Scardina, il manager riaccende le speranze: "Reagisce agli impulsi"