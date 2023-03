Daniele Dal Moro tende la mano a Oriana: “Sentimenti veri per te” (Di domenica 5 marzo 2023) Il modello veneto Daniele Dal Moro esce allo scoperto e ammette di voler frequentare Oriana fuori dalla casa del GF Vip Daniele Dal Moro ha voglia di Oriana. Dopo giorni in cui il rapporto tra i due sembrava essersi raffreddato, il modello veneto ha ammesso di voler proseguire la frequentazione con la showgirl originaria di Caracas. Nelle scorse ore l’ex Uomini e Donne si è aperto come mai prima d’ora con la coinquilina e si è lasciato andare ai Sentimenti, svelando le proprie intenzioni una volta terminato il cammino nella casa più spiata d’Italia, tra qualche settimana: “I Sentimenti che io ho nei tuoi confronti sono veri. Mi arrabbio perché ci resto male, e ci resto male perché mi interessa di te non perché non mi interessa. Poi io ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 marzo 2023) Il modello venetoDalesce allo scoperto e ammette di voler frequentarefuori dalla casa del GF VipDalha voglia di. Dopo giorni in cui il rapporto tra i due sembrava essersi raffreddato, il modello veneto ha ammesso di voler proseguire la frequentazione con la showgirl originaria di Caracas. Nelle scorse ore l’ex Uomini e Donne si è aperto come mai prima d’ora con la coinquilina e si è lasciato andare ai, svelando le proprie intenzioni una volta terminato il cammino nella casa più spiata d’Italia, tra qualche settimana: “Iche io ho nei tuoi confronti sono. Mi arrabbio perché ci resto male, e ci resto male perché mi interessa di te non perché non mi interessa. Poi io ...

