Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, arriva il chiarimento (Di domenica 5 marzo 2023) Daniele Dal Moro cerca il chiarimento con Oriana Marzoli e si dichiara a cuore aperto all'influencer: ecco le sue parole. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 marzo 2023)Dalcerca ilcone si dichiara a cuore aperto all'influencer: ecco le sue parole. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Daniele vuole frequentare Oriana fuori dal GF Vip - infoitcultura : Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli: “Provo dei sentimenti veri per te, io litigo per costruire” - MaraB35314282 : @Beverlydreams @nicola7916 @alwaysLucaOne Certo, ricordiamoci le sue parole:non vincerò mai questo programma perche… - lindsay_say_ : @fra44161839 le badanti di Daniele non hanno mai sostenuto che Oriana avesse sentito male ma che le frasi fossero d… - ela88795088 : @nicola7916 @ajh33316543 @alwaysLucaOne Daniele è protetto dal suo amico Omar -