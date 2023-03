Damascelli: fu una fortuna per Adl non andare in Champions dopo Verona. Puntò su Spalletti (Di domenica 5 marzo 2023) Sul Giornale, Tony Damascelli scrive che anche se la sconfitta del Napoli contro la Lazio sembra aver rilanciato il giochino di chi prova a dire che il campionato può riaprirsi, il vantaggio della squadra di Spalletti è troppo netto e l’incapacità delle inseguitrici troppo evidente perché ciò accada. Inutile illudersi, scrive: il Napoli vincerà il campionato. Non è successo niente. Damascelli commenta anche le parole di Maksimovic, che in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato del pareggio con il Verona di due anni fa: se il Napoli fosse andato in Champions, ha detto l’ex difensore del Napoli, sulla panchina azzurra sarebbe arrivato Allegri. Il fatto che non sia accaduto, scrive Damascelli, dimostra ancora una volta quanto è fortunato De Laurentiis, che poté ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Sul Giornale, Tonyscrive che anche se la sconfitta del Napoli contro la Lazio sembra aver rilanciato il giochino di chi prova a dire che il campionato può riaprirsi, il vantaggio della squadra diè troppo netto e l’incapacità delle inseguitrici troppo evidente perché ciò accada. Inutile illudersi, scrive: il Napoli vincerà il campionato. Non è successo niente.commenta anche le parole di Maksimovic, che in un’intervista a Tuttomercatoweb.com ha parlato del pareggio con ildi due anni fa: se il Napoli fosse andato in, ha detto l’ex difensore del Napoli, sulla panchina azzurra sarebbe arrivato Allegri. Il fatto che non sia accaduto, scrive, dimostra ancora una volta quanto èto De Laurentiis, che poté ...

