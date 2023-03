Dai campi profughi ai mondiali di basket: la storia della nazionale del Sud Sudan (Di domenica 5 marzo 2023) Il processo per l’indipendenza del Sud Sudan è terminato solamente nel 2011 ed è stato seguito da una durissima guerra civile. Difficile pensare allo sport e invece la nazionale di basket sarà ai mondiali in Giappone, Filippine e Indonesia tra il 25 agosto e il 10 settembre Leggi su vanityfair (Di domenica 5 marzo 2023) Il processo per l’indipendenza del Sudè terminato solamente nel 2011 ed è stato seguito da una durissima guerra civile. Difficile pensare allo sport e invece ladisarà aiin Giappone, Filippine e Indonesia tra il 25 agosto e il 10 settembre

