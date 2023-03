Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 5 marzo 2023: Lino Guanciale, Eleonora Giorgi e Fabrizio Biggio (Di domenica 5 marzo 2023) Oggi, domenica 5 marzo 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciottesima puntata, tra gli ospiti pronti a raccontarsi, mettersi in gioco e farsi sorprendere, ci sono Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de Il Commissario Ricciardi; Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo, stesso giorno in cui verrà inaugurata ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 5 marzo 2023) Oggi, domenica 5, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciottesima, tra glipronti a raccontarsi, mettersi in gioco e farsi sorprendere, ci sono, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de Il Commissario Ricciardi;, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4, stesso giorno in cui verrà inaugurata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FurFante74 : RT @Risorgiamo: A RUOTA LIBERA! Non dovranno più avere le loro sicurezze! ATTACCATELI OVUNQUE, SONO SENZA DIFESE! NON HANNO CHI LI DIFEND… - mgraziamas : -1 Buongiorno e buona domenica…oggi alle 17.20 su #Rai1 a “Da noi… a ruota libera” ospite #linoguanciale che torna… - SMSNEWSOFFICIAL : Lino Guanciale, Eleonora Giorgi, Fabrizio Biggio, Gilles Rocca ospiti a “Da noi… a ruota libera” - jobwithinternet : RT @Risorgiamo: A RUOTA LIBERA! Non dovranno più avere le loro sicurezze! ATTACCATELI OVUNQUE, SONO SENZA DIFESE! NON HANNO CHI LI DIFEND… - Risorgiamo : A RUOTA LIBERA! Non dovranno più avere le loro sicurezze! ATTACCATELI OVUNQUE, SONO SENZA DIFESE! NON HANNO CHI L… -