Da Milano, Inter i tifosi ora ci credono più che mai (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli che perde con la Lazio fa sperare i tifosi dell’Inter che vogliono la vittoria col Lecce e la clamorosa rimonta in Serie A. Oggi l’Inter gioca contro il Lecce allo stadio San Siro. Una partita che sulla carta è ampiamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il Bologna. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di punti, anche perché la vittoria della Lazio contro il Napoli ha portato gli uomini di Sarri al secondo posto momentaneo. Ma i tifosi dell’Inter ora ci credono più che mai e dopo aver esultato per la vittoria della Lazio, ora sognano la clamorosa rimonta sul Napoli. Dopo la vittoria della Lazio i supporters nerazzurri sono stati caricati da nuova energia. Si è diffuso sui social un sentimento comune per il quale ora il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli che perde con la Lazio fa sperare idell’che vogliono la vittoria col Lecce e la clamorosa rimonta in Serie A. Oggi l’gioca contro il Lecce allo stadio San Siro. Una partita che sulla carta è ampiamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il Bologna. I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di punti, anche perché la vittoria della Lazio contro il Napoli ha portato gli uomini di Sarri al secondo posto momentaneo. Ma idell’ora cipiù che mai e dopo aver esultato per la vittoria della Lazio, ora sognano la clamorosa rimonta sul Napoli. Dopo la vittoria della Lazio i supporters nerazzurri sono stati caricati da nuova energia. Si è diffuso sui social un sentimento comune per il quale ora il Napoli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Sala sul futuro stadio #Inter: 'Si fa filtrare un’ipotesi di localizzazione fuori Milano ma io non ho avuto nessuna conferma in proposito' - AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - marifcinter : #Sala: “L'Inter mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perch… - cliexit_ : RT @piacere_inter: ??| MATCHDAY?? @Inter ?? Lecce ? Ore 18:00 ?? Stadio Giuseppe Meazza, Milano ?? 25ª giornata @SerieA 2022/23 ?? DAZN ????… - WTruniger : @BBilanShit @Gianlu_BoNa1990 @AdolfoCrotti Comunque il concetto di una 'Disneyland' legata al mondo del calcio, ovv… -