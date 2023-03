Da Jacobs a Ceccarelli | l' Oro nei 60 metri al coperto resta all' Italia

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Storico e straordinario. Samueleè il nuovo campione d'Europa dei 60indoor con 6"48. Marcell, campione in carica, è stato battuto dal connazionale e ha conquistato l'argento con 6"50. Da, l'oro europeo dei 60alin, 23 anni, di Massa Carrara, allenato da Marco Del Medico, atleta dell'Atletica Firenze Marathon, sul rettilineo dell'Atakoy Arena di Istanbul ha fornito una pzione stellare sin dall'uscita dai blocchi di partenza. Per Samuele si è trattata della prima partecipazione ad una rassegna internazionale assoluta e anche nelle precedenti apparizioni con la maglia azzurra a livello giovanile non era mai ...

Due di queste medaglie arrivano nella finale dei 60 metri dove, come negli Assoluti di Ancona, Samuelebatte Marcell: 648 il crono del 23enne toscano, che già in semifinale aveva ...Marcell, ritratto non autorizzato dell'italiano più veloce di sempre - esclusivo IL CAMPIONE INFORTUNATO - Marcell, argento, è deluso, ma non troppo: 'Ero sicuro cheandasse ...Con ancora negli occhi le imprese tricolori di sabato sera - con la doppietta oro - argento di Samuelee Marcellnei 60 e l'argento di Dariya Derkach nel triplo - missione compiuta ...

Atletica: Euroindoor, oro e argento Ceccarelli-Jacobs nei 60m Agenzia ANSA

Nell’ultima giornata di questa eccellente spedizione azzurra ai Campionati Europei al coperto di Istanbul, che vede l’Italia già con quattro medaglie di cui due d’oro con Zane Weir nel peso e Samuele ...EUROPEI ATLETICA INDOOR - Un Samuele Ceccarelli in stato di grazia si mette al collo la medaglia d'oro nei 60 metri imponendosi col tempo di 6"48. Jacobs, che aveva concluso la semifinale con una ...