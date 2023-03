Da Firenze Schlein lancia la sfida al governo

(Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Parte dalla manifestazione antifascista in piazza Santa Croce a, convocata dai sindacati dopo la zuffa tra studenti di destra e sinistra al liceo Michelangiolo, e dai temi della scuola laalta da Elly. La neosegretaria del Pd è giunta al corteo accompagnata dal sindaco diDario Nardella e, accolta dagli applausi dei partecipanti, ha salutato il presidente della Regione, Eugenio Giani. Con lei presenti i deputati Emiliano Fossi, Alessandro Zan e Beppe Provenzano. "Qua oggi c'è una scuola molto diversa da quella che ha in testa ildi Giorgia Meloni. Hanno già chiarito che le scuole vorrebbero che diventassero luogo di maggiori diseguaglianze perché prima ancora di dirci che cosa investiranno nella scuola ...

L'effetto di Elly, dopo le prime mosse da neo - eletta - a fianco di Mattarella a Crotone e in piazza con gli studenti a- si fa sentire sullo stato di salute del Pd. La segretaria ...La vittoria di Ellydà speranza, non c'è dubbio, così come rivedere in piazza adecine di migliaia di persone. Ma non si può perdere di vista che il Pd sta vivendo la peggiore crisi ...Lo ha detto dopo un incontro di dieci minuti con Ellyalla manifestazione antifascista diorganizzata dai sindacati.

Firenze, l'abbraccio della piazza antifascista a Schlein: "Con 5s e sinistra per le battaglie fondamentali" La Repubblica Firenze.it

È passata una settimana esatta dall'inizio della nuova era del Partito Democratico. Una nuova era nel nome di Elly Schlein e all'insegna dei social. E in soli 7 giorni, la ...E se invece la manifestazione di sabato a Firenze fosse la linea di partenza di un derby Già, perché la segreteria di Elly Schlein, ...