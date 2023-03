Crollata in lacrime | The Voice | dietro le quinte si consuma il dramma

(Di domenica 5 marzo 2023) Mauro Coruzzi su DiPiùTv ha parlato di TheSenior nella sua rubrica "I protagonisti della TV visti da Platinette" e ha raccontato alcuni dei momenti più emozionanti di questa edizione condotta da Antonella Clerici con particolare riferimento alla puntata che ha visto Loredana Bertè scoppiare a piangere durante l'esibizione di una concorrente, la signora Lisa, che ha interpretato Almeno tu nell'universo, il brano di sua sorella Mia Martini. "La Bertè sembrava severa e rude, eppure in quella puntata si è sciolta in un pianto irrefrenabile", ha scritto Coruzzi. Platinette ha poi commentato gli altri coach di TheSenior. Sui Ricchi e Poveri ha osservato che "forniscono quel filo di tenerezza in più, con Angela, e tanta competenza, con Angelo". Su Gigi D'Alessio ha detto invece "è protagonista, ogni volta, di valutazioni puntuali e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lolloily : sarà che sono completamente crollata ma questo film paddington mi fa piangere sto cercando di trattenere le lacrime… -

Si parla anche di The Voice Senior sulle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì, esattamente nella rubrica 'I protagonisti della TV visti da Platinette ' , dove Mauro Coruzzi ...Com'è facile aspettarsi, la coppia èa terra per abbracciare Conway, sconvolti, ined estremamente felici per aver ritrovato finalmente il proprio cane dopo quasi un anno. "Oh mio ...Parole che, a distanza di un paio di giorni, hanno ferito profondamente Oriana, la quale questa mattina èinsfogandosi con Daniele Dal Moro. "Mi dicono solo cose brutte, mi dicono ...

Antonella Fiordelisi crolla in lacrime per le palpatine di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia. Lui: ''E' f ... Gossip News

"Quella sera in cui una coach si è sciolta in lacrime...", la rivelazione di un collega di Antonella Clerici Si parla anche di The Voice Senior sulle ...Cologno al Serio. Michele Comitangelo, di Bariano, si è scontrato in moto con un’auto che non ha rispettato lo stop. La conducente indagata per omicidio stradale. «Mio zio era come un fratello maggior ...