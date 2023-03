Cristiano Ronaldo, un aereo di aiuti per le vittime del terremoto in Turchia (Di domenica 5 marzo 2023) Cristiano Ronaldo ha inviato un aereo carico di aiuti per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria Cristiano Ronaldo protagonista di un bel gesto di beneficenza per le vittime del terremoto in Turchia e Siria. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il calciatore portoghese avrebbe inviato nelle zone colpite dal disastro un aereo carico di aiuti: tende, pacchi alimentari, cuscini, coperte, letti, pappe, latte e medicinali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023)ha inviato uncarico diper ledelche ha colpitoe Siriaprotagonista di un bel gesto di beneficenza per ledeline Siria. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il calciatore portoghese avrebbe inviato nelle zone colpite dal disastro uncarico di: tende, pacchi alimentari, cuscini, coperte, letti, pappe, latte e medicinali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Terremoto #Siria e #Turchia, #CristianoRonaldo invia aereo con beni di prima necessità - GoalNews : Cristiano Ronaldo is DOMINATING in Saudi Arabia ?? - TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo’s new car Bugatti Centodieci in Saudi. - Tomford1312 : RT @TimelineCR7: Leo Messi or Cristiano Ronaldo: Granit Xhaka: 'RONALDO.' - CalcioNews24 : Cristiano Ronaldo, un aereo di aiuti per le vittime del terremoto in Turchia -