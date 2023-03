Cristiano Ronaldo per il sociale: ecco il bel gesto per le vittime del terremoto in Siria e Turchia (Di domenica 5 marzo 2023) Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un bel gesto nelle ultime ore. Il portoghese, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023)si è reso protagonista di un belnelle ultime ore. Il portoghese, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Terremoto #Siria e #Turchia, #CristianoRonaldo invia aereo con beni di prima necessità - GoalNews : Cristiano Ronaldo is DOMINATING in Saudi Arabia ?? - TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo’s new car Bugatti Centodieci in Saudi. - Tomford1312 : RT @TimelineCR7: Leo Messi or Cristiano Ronaldo: Granit Xhaka: 'RONALDO.' - CalcioNews24 : Cristiano Ronaldo, un aereo di aiuti per le vittime del terremoto in Turchia -