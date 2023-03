Cristiano Ronaldo, il giocatore invia aereo pieno di aiuti per popolazioni colpite dal terremoto (Di domenica 5 marzo 2023) . CR7 ha messo mano al portafoglio e ha riempito un areo di materiale che ha inviato alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terribile terremoto di inizio febbraio. L’aereo di Cristiano Ronaldo con gli aiuti per Siria e Turchia Spesso criticato per il suo egoismo calcistico, fino ad arrivare al tumultuoso addio al Manchester United che ne ha esposto all’ennesima potenza l’atteggiamento da superstar egocentrica, Cristiano Ronaldo fa adesso parlare di sé per un motivo molto nobile. Il 38enne campione portoghese ha infatti inviato un aereo carico di aiuti per le popolazioni colpite dal devastante terremoto che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) . CR7 ha messo mano al portafoglio e ha riempito un areo di materiale che hato alledi Turchia e Siriadal terribiledi inizio febbraio. L’dicon gliper Siria e Turchia Spesso criticato per il suo egoismo calcistico, fino ad arrivare al tumultuoso addio al Manchester United che ne ha esposto all’ennesima potenza l’atteggiamento da superstar egocentrica,fa adesso parlare di sé per un motivo molto nobile. Il 38enne campione portoghese ha infattito uncarico diper ledal devastanteche si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalNews : Cristiano Ronaldo is DOMINATING in Saudi Arabia ?? - TeamCRonaldo : Cristiano Ronaldo’s new car Bugatti Centodieci in Saudi. - buzzspor : Al Nassr'in son 10 golü: ?? Cristiano Ronaldo ?? Cristiano Ronaldo ?? Cristiano Ronaldo ?? Cristiano Ronaldo ?? Cr… - CorriereCitta : Cristiano Ronaldo, il giocatore invia aereo pieno di aiuti per popolazioni colpite dal terremoto - Luxgraph : Mbappé come Cristiano Ronaldo: 'Il gol alla Juve tra i più belli della carriera' -