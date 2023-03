Cristian morto a 13 anni dopo un malore a scuola (Di domenica 5 marzo 2023) È morto Cristian Miceli, il 13enne palermitano che venerdì è stato colpito da un malore mentre era a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia. Le condizioni del ragazzino - che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute -... Leggi su today (Di domenica 5 marzo 2023) ÈMiceli, il 13enne palermitano che venerdì è stato colpito da unmentre era a, la Karol Wojtyla di Santa Flavia. Le condizioni del ragazzino - che era sano e non aveva mai avuto problemi di salute -...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertodaSomma : RT @Sara_fromArda: Santa Flavia: E' morto Cristian Miceli, il 12enne colpito da un malore a scuola #MaloreImprovviso - infoitinterno : Santa Flavia. Morto Cristian, il ragazzino che si era sentito male a scuola - infoitinterno : Dolore e incredulità per Cristian Miceli, il dodicenne di Porticello morto dopo un malore a scuola - GDS_it : “Solo Dio sa perché fa le cose. Non sarà mai facile dire addio a un bambino così allegro e speciale come lo eri tu'… - Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: Santa Flavia: E' morto Cristian Miceli, il 12enne colpito da un malore a scuola #MaloreImprovviso -