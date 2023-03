Covid, Remuzzi sull’inchiesta: «Qui a Bergamo non avevamo nulla: inutile cercare colpevoli, cosa è stato fatto per la sanità in 3 anni?» (Di domenica 5 marzo 2023) «inutile cercare i colpevoli nelle aule di tribunale. Mi chiedo solo se non sia arrivato il momento di occuparci di mettere a frutto la lezione che dovremmo aver imparato dal Covid». Così Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano, interviene in un’intervista a cura di Francesca Del Vecchio su La Stampa facendo riferimento all’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione dell’epidemia in Val Seriana. Accuse molto gravi, a carico dei massimi esponenti politici per le vittime della prima ondata di marzo 2020, notificate a 17 persone tra cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Mi colpisce che nessuno discuta di come il nostro sistema sanitario sia arrivato ad affrontare la ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) «nelle aule di tribunale. Mi chiedo solo se non sia arrivato il momento di occuparci di mettere a frutto la lezione che dovremmo aver imparato dal». Così Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano, interviene in un’intervista a cura di Francesca Del Vecchio su La Stampa facendo riferimento all’inchiesta della Procura disulla gestione dell’epidemia in Val Seriana. Accuse molto gravi, a carico dei massimi esponenti politici per le vittime della prima ondata di marzo 2020, notificate a 17 persone tra cui l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, il governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Mi colpisce che nessuno discuta di come il nostro sistema sanitario sia arrivato ad affrontare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popiamati : RT @la_iovieno: Io impazzisco all’idea che nessuno metta al primo posto della propria agenda politica lo stato in cui si trova la Sanità it… - abianchibg : la frase chiave a me sembra: Much of our focus has remained on adjudicating the virus’s origins without advancing c… - mikcave : RT @la_iovieno: Io impazzisco all’idea che nessuno metta al primo posto della propria agenda politica lo stato in cui si trova la Sanità it… - HuffPostItalia : Inchiesta Covid, Remuzzi: “Inutile cercare colpevoli nei tribunali. In questi 3 anni non abbiamo fatto nulla per la… - la_iovieno : Io impazzisco all’idea che nessuno metta al primo posto della propria agenda politica lo stato in cui si trova la S… -