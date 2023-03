Covid: Prodi, 'stupefatto da inchiesta' (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Sono stupefatto" dall'inchiesta sul Covid, "perché ho vissuto con intensità, con dolore anche degli amici che sono morti soli. In quei momenti nessuno sapeva cosa fare, sentivamo dei pareri tutti diversi, oggi sembra che ci fosse una conoscenza precisa, una dottrina precisa. Non riuscirò mai, mai a rendermi conto di questo cambiamento di mentalità, come la gente non riesca a ricordare quello che è avvenuto". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Sono" dall'sul, "perché ho vissuto con intensità, con dolore anche degli amici che sono morti soli. In quei momenti nessuno sapeva cosa fare, sentivamo dei pareri tutti diversi, oggi sembra che ci fosse una conoscenza precisa, una dottrina precisa. Non riuscirò mai, mai a rendermi conto di questo cambiamento di mentalità, come la gente non riesca a ricordare quello che è avvenuto". Lo ha affermato Romano, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.

