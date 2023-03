Covid, l'inchiesta di Bergamo divide gli esperti. Bassetti: facile giudicare ora. Crisanti: perizia non è atto d'accusa (Di domenica 5 marzo 2023) - Emergono nuovi particolari su contrasti sulle procedure da adottare al ministero della Salute fino all'uso dei tamponi. Durissimo il governatore lombardo Fontana contro Crisanti Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 marzo 2023) - Emergono nuovi particolari su contrasti sulle procedure da adottare al ministero della Salute fino all'uso dei tamponi. Durissimo il governatore lombardo Fontana contro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - AlexBazzaro : L’inchiesta Covid all’urlo di “dovevate chiudere prima e di più”, non solo serve a mettere in riga per il futuro ev… - LaStampa : Inchiesta Covid, il pressing di Salvini per non chiudere la Lombardia: “Ostacola Fontana per creare difficoltà al g… - codeghino10 : RT @Tg3web: Covid, l'inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata chiusura della Val Seriana. 19 gli indagati. Dalle carte lo scarico d… - Gabriel23322863 : RT @AStramezzi: Ovviamente, le persone potevano guarire in quattro o cinque giorni (“settimane” è un refuso) Stramezzi sull'inchiesta di B… -