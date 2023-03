Covid in Toscana: nessun decesso oggi, 5 marzo. 152 i contagi. E 178 i ricoverati (7 in terapia intensiva) (Di domenica 5 marzo 2023) La buona notizia è che non ci sono morti per Coronavirus oggi, domenica 5 marzo 2023, in Toscana. Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 marzo 2023) La buona notizia è che non ci sono morti per Coronavirus, domenica 52023, in. Sono 152 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore inL'articolo proviene da Firenze Post.

In Toscana 152 nuovi casi Covid, nessun decesso

Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale a 1.590.475. Eseguiti 303 tamponi ...

Covid: in Toscana 152 nuovi casi, in rialzo i ricoveri

Sono 152 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 35 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 117 con test rapido. Il numero dei contagiati ...