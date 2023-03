Covid: Crisanti, 'penso che avere un eccesso di 6mila morti è un disastro' (Di domenica 5 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati tantissimi disastri al mondo e questo non significa che non bisogna studiarli, quindi dire siamo tutti assolti e va tutto bene, significa aprire la strada per riproporre una situazione di impreparazione. Non è che se c'è un disastro non si devono indagare le cause, io penso come i parenti delle vittime che avere un eccesso di 6mila morti è un disastro". Lo afferma il microbiologo e senatore Pd Andrea Crisanti, che ha firmato la consulenza sulla gestione del contagio di Covid richiesta dalla procura di Bergamo, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3. Il riferimento numerico è al numero di morti registrato nella provincia di Bergamo nella primavera del 2020, quando il virus ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati tantissimi disastri al mondo e questo non significa che non bisogna studiarli, quindi dire siamo tutti assolti e va tutto bene, significa aprire la strada per riproporre una situazione di impreparazione. Non è che se c'è unnon si devono indagare le cause, iocome i parenti delle vittime cheundiè un". Lo afferma il microbiologo e senatore Pd Andrea, che ha firmato la consulenza sulla gestione del contagio dirichiesta dalla procura di Bergamo, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai 3. Il riferimento numerico è al numero diregistrato nella provincia di Bergamo nella primavera del 2020, quando il virus ha ...

