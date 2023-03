Covid: Crisanti, 'Italia mediocre contro pandemia, disastri vanno indagati' (2) (Di domenica 5 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati Paesi come la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Vietnam che hanno fatto benissimo e c'è da chiedersi perché hanno fatto così bene e noi abbiamo fatto così male e l'Europa ha fatto così male. La ragione è fondamentalmente una: questi Paesi avevano le conoscenze tecniche-scientifiche e hanno affrontato l'epidemia in maniera molto più tempestiva" spiega Crisanti che rimarca come "non vuol dire che chi ha fatto male è colpevole. Io non ho fatto nessun atto d'accusa nella perizia". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Ci sono stati Paesi come la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Vietnam che hanno fatto benissimo e c'è da chiedersi perché hanno fatto così bene e noi abbiamo fatto così male e l'Europa ha fatto così male. La ragione è fondamentalmente una: questi Paesi avevano le conoscenze tecniche-scientifiche e hanno affrontato l'epidemia in maniera molto più tempestiva" spiegache rimarca come "non vuol dire che chi ha fatto male è colpevole. Io non ho fatto nessun atto d'accusa nella perizia".

