Covid | atti inchiesta | chat ' Lombardia come Whuan | sborone Zangrillo ora piange'

(Di domenica 5 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Mentre la politica 'temporeggiava' sulla zona rossa in Val Seriana e si ragionava se chiudere tutta lao l'Italia intera chi è in prima linea aveva chiara la situazione sul territorio lombardo e invocava, con sempre più forza, le chiusure. Daglidell'della procura di Bergamo che ha ricostruito la diffusione della pandemia emerge, nitidamente, la presa di coscienza che il virus stava dilagando. In unadel 3 marzo 2020 Aida Andreassi, medico della direzione generale Welfare in regioneta con l'allora assessore Niccolò Carretta: "Siamo. La proiezione a fine marzo fa paura. Adesso capiamo perché in sei giorni hanno costruito un ospedale da 1000 posti letto. Cercate di ...

La prima reazione all'emergenza e la decisione di chiudere scuole e dire stop a funerali 2' DI LETTURA “A mezzogiorno viene Conte a fare il punto; è molto molto preoccupato. Stasera non faceva altro c ...Nuovi particolari sui drammatici giorni della prima ondata del Covid-19, del febbraio di tre anni fa, quando dopo i primi casi registrati in Italia scattò la preoccupazione ...