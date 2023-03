Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_torino : Cospito, Piantedosi: 'Solidarietà ad agenti feriti al corteo a Torino'. Crosetto. 'Massimo rigore' [di Carlotta Roc… - rep_torino : Cospito, Piantedosi: 'Solidarietà ad agenti feriti al corteo a Torino'. Crosetto chiede la linea del massimo rigore… - infoitinterno : Cospito, Piantedosi ringrazia agenti Torino dopo corteo anarchici - anna_bellavista : RT @Pa_Re81: #anarchici stanno mettendo a ferro e fuoco Torino per quel criminale psicopatico di #Cospito ... ricordo che i no-vax a terra… - dolores20943592 : RT @Pa_Re81: #anarchici stanno mettendo a ferro e fuoco Torino per quel criminale psicopatico di #Cospito ... ricordo che i no-vax a terra… -

... il quale ha cominciato a sostenere Schlein a ridosso del suo pellegrinaggio in carcere da. ... dove era in programma l'audizione di Matteo, vecchia conoscenza della neo segretaria ai ...... cartelloni con scritto "sono antifascista ma soprattutto comunista", "Valditara e. ...chiamati a intervenire si lascia andare - si spera a causa della foga del momento ad un "c'èin ...La premier Meloni ottiene 7.179 citazioni, quasi il 120% in più di Antonio, l'anarchico in ... precede Giorgia Meloni (1.468), il ministro degli Interni Matteo(1.382), al centro ...

Cospito, Piantedosi: "Solidarietà ad agenti feriti al corteo a Torino". Crosetto. "Massimo rigore" La Repubblica

Ora, mentre i negozianti e i proprietari di auto contano i danni, le indagini si concentrano sui filmati. Crosetto . "Vandali, delinquenti".Tensione ieri al corteo degli anarchici indetto a Torino in sostegno ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis, regime al quale è sottoposto l'anarchico, in ...