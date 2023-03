Cospito peggiora, Torino devastata dagli anarchici. "Se muore giustizieremo i responsabili" (Di domenica 5 marzo 2023) Disordini e decine di fermi, due agenti di polizia feriti, 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione a Torino dove centinaia di anarchici, arrivati anche dall'estero, si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 marzo 2023) Disordini e decine di fermi, due agenti di polizia feriti, 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione adove centinaia di, arrivati anche dall'estero, si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francofontana43 : Torino. Anarchici da tutta Europa manifestano per Cospito e contro la tortura del 41 bis. Vetrine rotte e due agent… - boriche11 : RT @Labatarde2: #AlfredoCospito #fuoriAlfredodal41bis #no41bis Un migliaio a Torino per Alfredo Cospito, mentre l’anarchico peggiora. Il… - Virus1979C : Fumogeni, petardi e atti vandalici al corteo di Torino per Cospito, mentre l’anarchico peggiora. Il medico: “Peso a… - Grosiglioni : RT @HuffPostItalia: Bombe carta, petardi, vetrine e auto distrutte al corteo di Torino per Cospito, mentre l’anarchico peggiora. Il medico:… - HuffPostItalia : Bombe carta, petardi, vetrine e auto distrutte al corteo di Torino per Cospito, mentre l’anarchico peggiora. Il med… -