Cospito, corteo anarchici a Torino: atti vandalici, disordini e vetrate rotte (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri sera, sabato 4 marzo, il corteo degli anarchici con centinaia di manifestanti a Torino, finito il raduno, si e' mosso da piazza Solferino e ha percorso via Pietro Micca, fermandosi sotto la sede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Torino, la rabbia degli anarchici in corteo per Cospito. Devastazioni lungo il percorso della manifestazione - Agenzia_Ansa : Anarchici in corteo a Torino, guerriglia urbana al centro della città con lancio di petardi e vetrine dei negozi ro… - Tg3web : Corteo degli anarchici a Torino per Alfredo Cospito. Centro blindato. Solidarietà al detenuto al 41-bis. Il medico:… - d_politicoweb : Frasi shock e violenze dal corteo degli anarchici 'I responsabili della morte di Alfredo saranno uccisi'. #Meloni…