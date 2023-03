“Cosa penso di Antonino e Ginevra?”, parla Matteo Diamante dopo la serata in hotel – VIDEO (Di domenica 5 marzo 2023) Matteo Diamante dopo un mese passato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare una diretta Instagram con i fan per parlare del suo rapporto di Nikita Pelizon e commentando anche della nascente storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. “Cosa penso di Antonino e Ginevra?”, parla Matteo Diamante “Cosa dico dei GinTonic?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 5 marzo 2023)un mese passato nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare una diretta Instagram con i fan perre del suo rapporto di Nikita Pelizon e commentando anche della nascente storia traSpinalbese eLamborghini. “di?”,dico dei GinTonic?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmattiam : @Maldi___ Si è mai visto uno che dopo 2/3 presenze si rifiuta categoricamente, perché di questo si tratta, un rifiu… - Cruf3 : @realpeppons Direi che era l'unica nostra carta per oggi, vediamo Goggia ma non penso possa fare chissà cosa - RossueJenny : @lallafiaba In realtà guarda che se recuperi la chiacchierata con Giaele lo dice pure a lei sta cosa: dice “posso s… - blogtivvu : “Cosa penso di Antonino e Ginevra?”, parla Matteo Diamante dopo la serata in hotel – VIDEO - danceandream : RT @sonolaros: Se ti dico che ti voglio bene e' perché lo penso veramente. Se mi chiedono 'sei innamorato di Oriana' preferisco dire una pa… -