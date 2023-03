Cosa non mi torna sulle donne cicciottelle (Di domenica 5 marzo 2023) L'Economist, che è un famoso settimanale d'informazione politico inglese, sostiene che le donne obese guadagnano meno dato che l'estetica ha una sua importanza anche sul posto di lavoro. Le donne cicciottelle sarebbero penalizzate del 10% rispetto alle donne piacenti. Chi scrive vorrebbe conoscere il compilatore di queste statistiche. O si vuol forse rilanciare il fascino della donna avvenente che sul lavoro può fare poco ed è ben parlata rispetto alla cicciottella che più fa e meno viene apprezzata? Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) L'Economist, che è un famoso settimanale d'informazione politico inglese, sostiene che leobese guadagnano meno dato che l'estetica ha una sua importanza anche sul posto di lavoro. Lesarebbero penalizzate del 10% rispetto allepiacenti. Chi scrive vorrebbe conoscere il compilatore di queste statistiche. O si vuol forse rilanciare il fascino della donna avvenente che sul lavoro può fare poco ed è ben parlata rispetto alla cicciottella che più fa e meno viene apprezzata?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AXBproduction : Può piacere o non piacere!! Ma una cosa è certa ha retto lei l’intera edizione #GFvip perciò merita assolutamente l… - rulajebreal : Meloni: “Davvero qualcuno ritiene che #Governo ha voluto farli morire?” Aspetteremo che sia la magistratura a dirc… - teatrolafenice : ?? «Se ogni cosa sulla Terra fosse razionale, non accadrebbe nulla» (Fëdor Dostoevskij). Buon sabato a tutti!… - ___Claudias___ : @goose_god_chaos @dariodangelo91 Chi vuole abolire il 41bis non ha la minima idea di cosa significa. Delle consegue… - RomanoDeNoni : @MarcoDeLellis3 @VEParsi1 Quindi non vuoi ammettere che anche la russia fa guerre criminose e usi termini aulici pe… -