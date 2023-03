Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Un'ottima @acfiorentina nella serata del ricordo di #Astori, batte con merito un brutto @acmilan che resta a -18… - FcInterNewsit : Prandelli: 'Corsa Champions, Lazio e milanesi davanti alla Roma. L'Inter? A volte sembra...' - sportli26181512 : Corsa Champions, ecco chi resterà fuori secondo Prandelli: Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandell… - NapoliCapitale : RT @realvarriale: Un'ottima @acfiorentina nella serata del ricordo di #Astori, batte con merito un brutto @acmilan che resta a -18 da @s… - filipporizzo79 : @realvarriale @acfiorentina @acmilan @sscnapoli si complica la corsa champions in che senso? che la juve puó ambire??? stai fremendo? -

Corsa Champions, Prandelli: "A Firenze brutta frenata del Milan, ma Lazio, Inter e rossoneri hanno qualcosa in più ... Milan News

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si è espresso sulla corsa Champions. "A Firenze ho visto una brutta frenata del Milan, ma credo che Lazio, Inter e rossoneri abbiano qualcosa ...Emanuele Gamba sulle colonne dell'edizione torinese de La Repubblica si sofferma sulle chance di qualificazione alla Champions League della Juventus: "Calcoli alla mano, l’impossibile non esiste.